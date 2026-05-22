YSK, CHP'nin mutlak butlan itirazını görüşmek için toplandı

YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunun ardından bugün saat 11.00'de toplandı.

Ankara 36. Bölge Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay'a taşımak için itiraz başvurusu yaptıklarını duyurmuştu.

Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin kararın ardından yaptığı açıklamada, "Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil, en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz" demişti.

CHP’nin YSK Temsilcisi Hamidi Yakupoğlu'nun, bugün sabah saatlerinde YSK’ya resmi başvuruda bulunmasının ardından YSK, saat 11.00 itibari ile toplandı.

