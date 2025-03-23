YSK'den 'CHP Kurultayı iptal edildi' iddialarına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

YSK, "YSK’nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

YSK'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK’nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.”