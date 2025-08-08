YSK'den İYİ Parti Kahramanmaraş İl Kongresi başvurusuna ret

YSK'den İYİ Parti Kahramanmaraş İl Kongresi başvurusuna ret kararı verildi.

YSK kararında, kongre sonuçlarının 21 Temmuz 2020 tarihinde kesinleştiği ve bu tarihe kadar herhangi bir itirazın yapılmadığı vurgulandı. Seçim hukuku açısından yapılacak bir işlem bulunmadığına hükmeden Kurul, başvurunun reddine oy birliğiyle karar verdi.

Nergiz, dilekçesinde İYİ Parti Tüzüğü’nün 13. maddesinde yer alan yüzde 25 kadın kotasına uyulmadığını, seçilen üst kurul delegeleri listesinde yer alan üç kadın ismin (Esma Kalaycı, Elmas Apaydın ve Semra Sert) istifalarının ardından erkek üyelerin listeye kaydırıldığını öne sürmüştü. Bu durumun tüzüğe aykırı olduğunu savunan Nergiz, kongrenin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle iptalini talep etmişti.

YSK ise ilgili yasanın 21. maddesine atıf yaparak, seçimlere ilişkin itirazların seçim sonuçlarının kesinleşmesinden önce yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kararın bir örneği, başvuru sahibine tebliğ edilmek üzere Onikişubat 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

CHP YSK TEMSİLCİSİ YAKUPOĞLU: YSK SON NOKTAYI BİR KEZ DAHA KOYDU

Kararı değerlendiren CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu son noktayı bir kez daha koydu. Dedi ki ; Siyasi Partiler Kanunu 20. ve 21. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organları ile kongre ve delegelerinin seçimlerinde ilçe seçim kurulları yetkili kılınmıştır. Bunun anlamı Asliye veya Sulh Hukuk Mahkemeleri siyasi partilerin kongreleri ki biz büyük kongremize Kurultay diyoruz , seçimler konusunda açıkça seçim kurullarının dışında tutulmuştur. Sadece Siyasi Partiler Kanunu ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Şeçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ' da yer almayan konularda Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ilgili hükümleri uygulanabilir. Ama bilmeleri ve bildiklerine inandıklarını ifade etmeleri istenenlerin, iddia ettikleri mutlak butlan asla ve asla bırakın uygulamayı daha önce defalarca şöylediğim üzere telaffuz dahi edilemez.

Yüksek Seçim Kurulu gerek 29.07.2020 tarihli gerek 07.07.2025 tarihli kararlarında ; siyasi parti kongre sonuçları ilçe seçim kurullarına yasal iki günlük süre içinde herhangi bir itiraz olmaksızın kesinleştiğinden , seçim hukuku bakımından yapılacak bir işlem bulunmadığına, karar vermeye istikrarlı olarak devam etmektedir. Üstelik 2020 tarihindeki itiraz 'tam kanunsuzluk', 2025 tarihindeki itiraz 'yokluk' iddiasıyla yapılmış ve Yüksek Kurul tüm bu kavramları inceleyerek istikrar kazanmış ve tüm siyasi partilerce desteklenen kararını vermeye devam etmiştir."