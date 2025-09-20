YSK iptal talebini reddetti

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yarın yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili ilçe seçim kurulunun ret kararı vermesi, il seçim kurulunun "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi üzerine başvuru "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı. Kurul, iptal talebini reddetti.

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.

YSK, başvuruyu değerlendirmek üzere dün toplandı. Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamayla kararı duyurdu. Yener, "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

YSK'nin ret kararı sonrası, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den bir paylaşım geldi. "Bizi aylardır meşgul etmeye çalıştıkları bu suni ve kurgu gündem artık tamamen sona ermiştir" diyen Emir, "Bu süreç, CHP'nin kurultaylarının mahkemelerde tartışılmasını amaçlayanların hayallerini bir kez daha yerle bir etmiştir" ifadelerini kullandı.

TÜM HAYALLERİ YERLE BİR OLDU

Emir'in paylaşımı şöyle:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun da tüm itirazları reddetmesiyle, 21 Eylül'deki olağanüstü kongremizin önünde hiçbir engel olmadığı bir kez daha tescil edildi! Bizi aylardır meşgul etmeye çalıştıkları bu suni ve kurgu gündem artık tamamen sona ermiştir.

Bu süreç, CHP'nin kurultaylarının mahkemelerde tartışılmasını amaçlayanların hayallerini bir kez daha yerle bir etmiştir. CHP'de yönetimler, delegeler tarafından seçilir ve yine delegelerin kararıyla görevleri sona erer. Mahkemelerde ve seçim kurullarında kapı kapı gezen herkesi, 21 Eylül'de kendilerini delegenin iradesine teslim etmeye ve bu büyük demokrasi yarışına bekliyoruz! Demokrasi mücadelesi sandıkta verilir!"