YSK iptal talebini reddetti: CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı pazar günü yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili bugün toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, iptal talebinin reddedildiğini duyurdu. Böylece, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın pazar günü gerçekleştirilmesi kesinleşmiş oldu.
CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili ilçe seçim kurulunun ret kararı vermesi, il seçim kurulunun "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi üzerine başvuru "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı. Kurul, iptal talebini reddetti.
CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.
Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.
Delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.
YSK, başvuruyu değerlendirmek üzere saat 15.30'da toplandı.
YSK TALEBİ REDDETTİ
Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamayla kararı duyurdu.
Yener, "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.