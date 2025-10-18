YSK kararını açıkladı: CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'den görüş istedi. Bunun üzerine YSK, bugün saat 14.00'te toplandı.

Yaklaşık 20 dakika süren toplantı sonrası, YSK Başkanvekili Ekrem Özübek tarafından yapılan açıklamada, "Usule uygun olarak başlayan kongre sürecinin ilçe seçim kurumlarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir. Kongrenin devamı yolunda karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin kısa karar, yarın kongredeki seçim iş ve işlemlerini yürütecek Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da gönderildi.