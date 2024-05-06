YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kesin seçim sonuçlarını duyurdu. Yener, seçimlerin yenileneceği yerleri de açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kesin seçim sonuçlarını açıkladı.

Ahmet Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazlar üzerine seçimlerin yenileneceği yerleri duyurdu.

Buna göre Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli ve Güvenkaya, Dersim Mazgirt ve Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkezsal beldelerinde seçimler yenilenecek.

SEÇİME KATILIM ORANLARI

Seçime katılım oranları hakkında bilgi veren Yener, şunları kaydetti:

"İl Genel Meclisi Üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen olup, katılım oranı yüzde 80.09 olarak gerçekleşmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup, katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir."

BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİ

Yener, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde partilerin kazandığı belediye sayısını şöyle açıkladı:

AKP: 12

Yeniden Refah Partisi: 1

DEM Parti: 3

CHP: 14

İL BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

"Belediye başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen olup, katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir" diyen Yener, kazananları şöyle açıkladı:

AKP: 12

Büyük Birlik Partisi: 1

Yeniden Refah Partisi: 1

DEM Parti: 7

CHP: 21

MHP 8

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Ahmet Yener, ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde ise sonucu şöyle açıkladı:

AKP: 346

İYİ Parti: 22

SOL Parti: 1

Büyük Birlik Partisi: 13

Demokratik Sol Parti: 1

Yeniden Refah Partisi: 37

DEM Parti: 57

CHP: 314

Demokrat Parti: 2

MHP: 114

Türkiye İşçi Partisi: 1

DEVA: 1

Saadet Partisi: 1

Bağımsız: 9

316 belde

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Yener ayrıca belde belediye başkanlığı seçimini şöyle açıkladı:

AKP: 168

İYİ Parti: 7

SOL Parti: 1

Büyük Birlik Partisi: 6

Memleket Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Yeniden Refah Partisi: 24

DEM Parti: 10

CHP: 60

HÜDAPAR: 1

Demokrat Parti: 3

MHP: 96

DEVA: 3

Saadet Partisi: 3

Bağımsız: 2