YSK'nin kongre ve kayyum kararına Buğra Gökce'den tepki: "Ülkemizin acil adalete ihtiyacı var"

Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, YSK'nin, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin devam etmesi ancak İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına yönelik itirazı reddetmesini değerlendirdi.

Gökce, "YSK kararı TFF’nin şunu demesine benziyor: “Maçları benim hakemlerim yönetecek, maç sonucunu benim temsilcilerim raporlayıp bildirecek ama bir Asliye Hukuk Mahkemesi maç sonucunu değiştirebilir”

Anayasa’nın 76’ıncı maddesi de, Siyasi Partiler Kanunu da çok açık. YSK daha önce verdiği kararda diyor ki: 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 21. maddesinde, her türlü siyasi parti kongre seçimlerinin yapılması usulleri açıklanmıştır.

Kanun siyasi partilerin organ seçimlerinde yalnız İlçe Seçim Kurulu Başkanını görevlendirmiş, tam kanunsuzluk halleri dışında, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakimin vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları bir üst kurula inceleme yetkisi ve görevi vermemiştir.

Bir üst kurulun bile sahip olmadığı yetkiyi 2 yıl sonra Asliye Hukuk Mahkemesi kullanıyor. Ülkemizin acil adalete ve hukuka ihtiyacı var. Başaracağız!" ifadelerini kullandı.