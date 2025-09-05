YSK'nin kongre ve kayyum kararına CHP'den ilk tepki

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptalini kaldırmasına, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına ilişkin itirazı ise reddetmesine yönelik CHP'den ilk tepki, Gökhan Günaydın'dan geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "YSK idare-i maslahat ve orta yolculuk örneği vererek, yerleşik içtihatlarında dahi ısrar edemedi" dedi.

YSK'nin 'kendini inkâr ettiğini' ifade eden Günaydın, "CHP ilçe kongrelerinin durdurulma kararı iptal edilirken, İstanbul il Kongresi ve kayyım atama kararına yönelik Asliye Hukuk mahkemesi kararını kaldıramayarak kendisini inkar etti" dedi.

YSK idare-i maslahat ve orta yolculuk örneği vererek, yerleşik içtihatlarında dahi ısrar edemedi.

CHP ilçe kongrelerinin durdurulma kararı iptal edilirken, İstanbul il Kongresi ve kayyım atama kararına yönelik Asliye Hukuk mahkemesi kararını kaldıramayarak kendisini inkar etti. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) September 5, 2025

YSK, İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin CHP'nin başvurusunu değerlendirmek için toplanmıştı. YSK, CHP'nin İstanbul ilçe seçim kurulları kararına yönelik itirazlarını kabul etti ve İlçe Seçim Kurullarının kongrelerin yapılamayacağına ilişkin kararlarını kaldırdı. Öte yandan CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına yönelik itirazı ise reddedildi.