'YSK olağanüstü kurultay başvurusunu iptal etti' iddiasına CHP'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özel, CHP Tüzüğü'nün kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürme kararı aldığını açıklamıştı.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

''YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır'' dedi.