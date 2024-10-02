YSK oy pusulası ve zarf için ihale sürecini başlattı: Seçim hazırlığı mı yapılıyor?

Devlet Malzeme Ofisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ihtiyacı 2 kalem filigranlı oy pusulası ve zarf kâğıdı almak için ilan yayımladı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre ilana göre son teklif tarihi 21 Ekim 2024.

Teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda 30 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli geçici teminat TL cinsinden verilecek. Bu alım Kamu İhale Yasası’nın 22. maddesine göre “doğrudan temin” yoluyla yapılacak.

8 AYDA TESLİM EDİLECEK

Devlet Malzeme Ofisi’nin sitesinde yer alan duyuruda da alınacak malzemeler sıralandı.

Buna göre toplam 4 bin ton filigranlı oy pusulası kâğıdı, bin ton da filigranlı oy zarfı kâğıdı alınacak. Alınacak toplam miktar 5 bin ton. Teslim süresi ise 8 ay.