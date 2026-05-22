YSK toplantısı başladı: CHP’nin mutlak butlan kararına yönelik itirazı görüşülüyor

CHP'nin mutlak butlan kararına yönelik itirazını görüşmek için bugün saat 16.00'da başlaması beklenen YSK toplantısı, bir buçuk saatlik bir gecikmeyle, 17.30'da başladı

CHP’nin YSK Temsilcisi Hamidi Yakupoğlu'nun, bugün sabah saatlerinde YSK’ya resmi başvuruda bulunmasının ardından YSK'nın bugün saat 16.00'da toplanacağı duyurulmuştu.

Gün içinde basına yansıyan haberlerde CHP'nin itirazının reddedildiği iddia edilmiş, ancak bu iddia doğrulanamamıştı.

YSK'nın, saat 17.30'da başlayan toplantının ardından itiraza ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Ankara 36. Bölge Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay'a taşımak için itiraz başvurusu yaptıklarını duyurmuştu.

Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin kararın ardından yaptığı açıklamada, "Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil, en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz" demişti.

YSK'YA İTİRAZ DİLEKÇESİ SUNULDU

"Mutlak Butlan" kararına ilişkin YSK'ya verilen itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca, 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay’da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir; bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez.”

Dilekçeye ilişkin paylaşılan açıklamada ise şu değerlendirmeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21/05/2026 tarihli ve 2026/32 E., 2026/658 K. sayılı ihtiyati tedbir kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dilekçede, söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğu belirtilmiş; 21/09/2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24/09/2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19/10/2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39. Olağan Kurultayı sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti talep edilmiştir.

Dilekçede, bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulanmıştır. HMK’nın 391 ve 393. maddelerine yer verilerek hukuk mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarının icra merciinin icra daireleri olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık siyasi parti kongre ve kurultaylarında yapılan seçimlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde yürütüldüğü, bu alanda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu hükümlerinin değil, Siyasi Partiler Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Dilekçede Anayasa’nın 79. maddesine dayanılarak seçimlerin genel yönetim ve denetiminin seçim kurullarına ait olduğu hatırlatılmıştır. Yüksek Seçim Kurulunun, seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma ve seçim konularındaki itirazları kesin karara bağlama yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca YSK’nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurularına verdiği kabul kararlarına atıf yapılmıştır.

Dilekçede, YSK’nın yalnızca ilçe kongreleri bakımından değil, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi bakımından da kongrelerin devamına karar verdiği hatırlatılmıştır. Bu kararlar, mahkemelerin tedbir kararlarının seçim kurulları eliyle parti kongre ve kurultay süreçlerini durduramayacağı yönünde emsal olarak sunulmuştur.

Sonuç olarak dilekçede; Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararının seçim kurullarının görev alanına müdahale ettiği, madden ve hukuken uygulanamaz nitelikte olduğu belirtilmiştir. YSK’dan, Anayasa’nın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisi kapsamında, ilgili kongre ve kurultaylarda yapılan seçimlerin ve düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun, bu kongre ve kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir."