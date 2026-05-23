YSK, 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesine karar verdi.

Bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı vermesinin ardından YSK'ye başvuru yaptı.

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talep edildi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Başvurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu bugün toplandı.

YSK, CHP üyesinin 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusunu redetti.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu, dün CHP'nin mutlan kararına karşı yaptığı itirazı reddetmişti.

YSK Başkanı Serdar Mutta, şunları söylemişti:

"22 Mayıs tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede, özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının, madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle, 21 Eylül 2025 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde, 19 Ekim 2025 tarihli İstanbul 39. Olağanüstü İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre, kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin, Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar verildi."

CHP 47 YIL SONRA BİRİNC PARTİ OLMUŞTU

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Özgür Özel yönetimi, CHP'yi 47 yıl sonra seçimde birinci parti konumuna yükseltmişti.