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YSP'nin 4’üncü Olağan Kongresi başladı: Partinin yeni ismi ve eş genel başkanları belirlenecek

YSP'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4’üncü Olağan Kongresi başladı. Kongrede parti yönetimi yüzde 80-90 oranında değişecek.

Siyaset
  • 15.10.2023 10:05
  • Giriş: 15.10.2023 10:05
  • Güncelleme: 15.10.2023 10:11
YSP'nin 4’üncü Olağan Kongresi başladı: Partinin yeni ismi ve eş genel başkanları belirlenecek

BirGün ANKARA

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4’üncü Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

Kongreye sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi geldi.

“Özgürlük için yeniden” sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi, yeni eş genel başkanları ve tüzüğü belirlenecek.

Yeni eş genel başkanların Tülay Hatimoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan olması bekleniyor.

800 delegenin oy kullanacağı kongrede parti yönetimi yüzde 80-90 oranında değişecek.

Ayrıntılar gelecek...

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