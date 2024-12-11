YTÜ'de ağaç süslemek isteyen öğrencilere tekbirli engelleme girişimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu'nda gelenekselleşen yılbaşı ağacı süsleme etkinliğine yönelik gerici provokasyon gerçekleştirildi. Dayanışmayı ve birlikte başarmayı simgeleyen sembolik çam ağacının önünde toplanan bir grup, tekbir getirdi ve süsleme yapmak isteyen öğrencileri engellemek istedi.

"ÖĞRENCİYİ DEĞİL, CİHATÇIYI ENGELLE"

Güvenlik görevlileri ve gerici grubun müdahalesine rağmen öğrenciler, ağaç süsleme etkinliğini sürdürdü. Öğrenciler, "Öğrenciyi değil, cihatçıyı engelle" sloganı atarak engelleme girişimlerine tepki gösterdi.

Öte yandan öğrencilerin aktardığına göre; üniversite yönetimi bu yıl öğrencilere etkinliği gerçekleştirmemeleri yönünde sözlü uyarılarda bulundu ve soruşturma tehdidinde bulundu.

"YILDIZLI AĞAÇ DAYANIŞMAMIZIN SEMBOLÜDÜR"

Öğrenciler, etkinlik sonrası yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yıldızlı Ağaç, yalnızca bir süsleme değil; dostluk, dayanışma ve birlikte başarma irademizin güçlü bir sembolüdür. Ağacımıza yönelik müdahalelere karşı bir arada durmaya devam edeceğiz. Emek vererek oluşturduğumuz bu değerli geleneği korumak için kararlıyız. Ayrıca çevreye duyarlılığımızı göstermek adına süslerimizi yıl sonunda toplayarak tekrar kullanacağız. Yeni yılın hepimize mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz."

GEÇEN SENE DE HEDEF OLMUŞTU

Geçen yıl da okul yönetimi ve bazı grupların hedefi haline gelen bu etkinlik, öğrenciler tarafından dayanışma içinde gerçekleştirilmişti.