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YTÜ'de güvenlik, öğrencilere müdahale etti: Oturma eylemini sürdürüyorlar

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde pankart hazırlamak isteyen üniversite öğrencilerine güvenlik müdahale etti. Öğrenciler oturma eylemi yapıyor.

Güncel
  • 17.04.2025 15:50
  • Giriş: 17.04.2025 15:50
  • Güncelleme: 17.04.2025 17:16
Kaynak: Haber Merkezi
YTÜ'de güvenlik, öğrencilere müdahale etti: Oturma eylemini sürdürüyorlar

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Boykot Komitesi’nin çağrısı üzerine öğrenciler, "Diren YTÜ" yazan pankartlarını hazırlamak için Rektörlük önünde buluştu.

Buluşan öğrencilere özel güvenlik biriminin (ÖGB) müdahale etti.

Müdahale sonrası alanı terk etmeyen öğrenciler şu an Rektörük önünde oturma eylemini sürdüyor.

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