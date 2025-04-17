YTÜ'de güvenlik, öğrencilere müdahale etti: Oturma eylemini sürdürüyorlar
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde pankart hazırlamak isteyen üniversite öğrencilerine güvenlik müdahale etti. Öğrenciler oturma eylemi yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Boykot Komitesi’nin çağrısı üzerine öğrenciler, "Diren YTÜ" yazan pankartlarını hazırlamak için Rektörlük önünde buluştu.
Buluşan öğrencilere özel güvenlik biriminin (ÖGB) müdahale etti.
Müdahale sonrası alanı terk etmeyen öğrenciler şu an Rektörük önünde oturma eylemini sürdüyor.