YTÜ'de tutuklamalara tepki: "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır"
Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciler, protestolara katıldığı için sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tutuklu sıra arkadaşları için sınav yapılacak sınıflarda sıraları boş bırakarak tepki gösterdi.
Öğrenciler, sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı.