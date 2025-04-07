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YTÜ'de tutuklamalara tepki: "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır"

Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciler, protestolara katıldığı için sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı.

Güncel
  • 07.04.2025 12:58
  • Giriş: 07.04.2025 12:58
  • Güncelleme: 07.04.2025 14:09
Kaynak: Haber Merkezi
YTÜ'de tutuklamalara tepki: "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tutuklu sıra arkadaşları için sınav yapılacak sınıflarda sıraları boş bırakarak tepki gösterdi.

Öğrenciler, sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı.

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