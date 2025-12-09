YTÜ öğrencileri ağaç süsleme etkinliği gerçekleştirdi, ÖGB müdahale etti: Üniversiteden açıklama

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, yıl sonu ağaç süsleme etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler, yıl sonu için ağaç süslerken Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) engeliyle karşılaştı.

ÖGB, öğrencilerin ağaç süsleme etkinliğine müdahalede bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi, yıl sonu ağaç süsleme etkinliği hakkında yazılı açıklama yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sevgili Yıldızlılar, Son iki yıldır gerçekleştirilen yıl sonu ağaç süsleme etkinliğiyle ilgili, öğrenci temsilcileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasında dünya 48.’si ve Türkiye 2.’si olan Üniversitemiz, doğaya ve canlı yaşama karşı sorumluluğu esas alan bir anlayışla hareket etmektedir. Son iki yıldır yoğun şekilde süslenen mavi ladinin kurumaya yüz tutması ve süsleme faaliyetlerinden yakındaki iki mavi ladinin de olumsuz etkilenmesi nedeniyle, bu seneki yıl sonu ağaç süsleme etkinliği çevreye duyduğumuz saygı gereği dekoratif bir ağaçla gerçekleştirilecektir.

Kampüs ekosistemimizin korunması ve canlı ağaçlara zarar verilmemesi amacıyla, festival alanına konuşlandırılacak dekoratif süsleme ağacı dışında herhangi bir canlı ağacın süslenmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız. Mavi ladinin kök kısmından alınan toprak numunelerinde Üniversitemiz laboratuvarında yapılan incelemede ağacın kezzapla zehirlendiğine yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. T.C. OGM Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanlarının inceleme sonucunun raporu, 5.12.2025 tarihli ve E-50303338-220.01.01-17937851 sayılı yazı ile YTÜ’ye ulaştırılmıştır. Rapordaki tespitler: “Olası hastalık etmenlerini değerlendirmek amacıyla ağaçların ibrelerinden, genç sürgünlerinden ve döküntü materyallerinden örnekler alınmıştır. Laboratuvar ortamındaki incelemelerde fungal bir hastalığın varlığı düşünülmektedir.

Mevcut saha bulguları, kurumaların büyük ölçüde ekolojik ve fizyolojik stres faktörlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Ağaçların yıllık süsleme dönemlerinde yoğun insan hareketine maruz kalması, toprak sıkışmasına ve kök bölgesinde hava–su dengesinin bozulmasına yol açmaktadır. Sınırlı toprak hacmine sahip refüj alanında köklerin yeterli gelişimi sağlayamaması da ağaçların zayıflamasına, buna bağlı olarak kuruma ve hastalıklara karşı dayanıklılığın azalmasına neden olmaktadır. Bu faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ağaçların fizyolojik olarak stres altına girdiği ve kurumanın hızlandığı değerlendirilmektedir.” Doğayı ve ağaçları koruyan herkesin, geleceği de koruduğunu unutmayalım."