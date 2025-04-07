YTÜ ve İstanbul Üniversitesi'nde ortak ses: "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır"
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, protestolara katıldığı için sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri tutuklu sıra arkadaşları için sınav yapılacak sınıflarda sıraları boş bırakarak tepki gösterdi.
Öğrenciler, sıra arkadaşlarının tutuklanmasına tepki göstermek için sıralara "Bu alan tutuklanan arkadaşımıza ayrılmıştır" yazısı yapıştırdı.