YTÜ’de 70 öğrenciye soruşturma: Susturamayacaksınız

Atahan UĞUR

19 Mart’ta Beyazıt’ta başlayan öğrenci hareketi 2 ayı aşkın süredir devam ederken, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yönetimi öğrencilere soruşturma yağdırdı. Boykot süreci boyunca çeşitli eylemlerle taleplerini dile getiren öğrencilere bayram günlerinde de işlem yapıldı. Rektörlük, bayramın ilk günü başlattığı yeni soruşturmalarla en az 70 öğrenciyi daha hedef aldı.

Rektörlük, çeşitli tarihlerde yapılan yürüyüşlerde atılan “hükümet istifa”, “AKP halka hesap verecek”, “Tayyip içeri, Ekrem dışarı”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” gibi sloganları kamu düzenini bozma ve kamu görevlilerini tahkir saydı. Öğrenciler, eylemlerin anayasal hak olduğunu vurgularken, üniversite yönetiminin eleştiriyi bastırmak için disiplin mekanizmalarını keyfi kullandığını ifade etti. BirGün’e konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, karşı karşıya kaldıkları baskı ortamını ve yürüttükleri mücadeleyi anlattı. Disiplin soruşturmalarının gölgesinde sürdürdükleri direnişin gerekçelerini ve taleplerini de sıraladı.

"YILDIRMAK İSTİYORLAR"

19 Mart’ta ve öncesinde yapılan eylemlerin anayasal hakları olduğunu ve kimseye zarar vermediğini savunan öğrenciler şöyle konuştu:

“Ülkemizde ve okulumuzda yaşanan sorunları dile getirmek adına gerçekleştirdiğimiz eylemlerden dolayı rektörlük bize soruşturma açarak sesimizi bastırmaya çalışıyor. Aslında bu tarz soruşturmalar geçen senelerde yoktu. Fakat yeni atanan rektör gelir gelmez soruşturma faaliyetleri başladı. Yaptığımız eylemlerde anayasal hakkımızı kullanarak belirli haksızlıklara tepki gösteriyoruz. Örneğin okulumuzdaki yemekhaneye yüzde ellinin üzerinde bir zam yapıldı ve tepki olarak çatal kaşığı vurarak ses çıkardık ve bir basın açıklaması yaptık diye arkadaşlarımıza soruşturma açılmıştı. Bir başka örnek ise, okulumuzda kütüphanenin tavanı düştüğü için bir arkadaşımız yaralanmıştı. Bu konuda gerekli önlemler alınmadığını fark ettiğimiz için tepki göstermek adına rektörlük binasının önüne baret bırakma eylemi yaptık. Soruşturmanın gerekçesi de bu oldu: Baret takmak. 19 Mart süreciyle birlikte kitlesel yürüyüşlere katıldığımız ve okulda boykot kafe açtığımız için soruşturmalar açıldı. Boykot sürecinde kurulan Boykot Kafe’de tüm güvenlik amirleri, EspressoLab yöneticileri alandaydı. Herkes ne olduğunu biliyordu. Hatta “Siz burayı kullanın, biz şurayı kullanalım” gibi yönlendirmelerle rahat bir ortam vardı. Ücretsiz çay dağıttığımız bu kafede güvenlik amirlerine çay ikram ettik, onlarla güzele sohbet ettik. Hiçbir şiddet yaşanmadı. Ama buna rağmen birçok arkadaşımıza kamu düzenini bozmak, devlet büyüklerini tahkir etmek gibi gerekçelerle soruşturma açıldı. Yani 19 Mart’tan sonra açılan soruşturmalarda hiçbir delile ya da somut kanıta bakılmadan işlem yapılıyor. Örneğin ben üç farklı günden soruşturma aldım ama o üç günün ikisinde okulda bile değildim. Amaçları bizi yıldırmak, açılan hukuksuz soruşturmaların sebebi bu.

“Suçlu değiliz, sadece hak talep ediyoruz” diyen öğrenciler, hem güvenlik görevlilerinin hem de gerici grupların müdahalelerine maruz bırakıldıklarını belirtti ve yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Bütün bu sorunlara karşı gösterdiğimiz tepkilerin anayasal hakkımız olduğunu biliyoruz. Bu eylemlerde kimseye zarar vermiyoruz, faşist hareketlerde bulunmuyoruz. Ancak ÖGB veya okuldaki belirli gerici gruplar bize eylemlerimiz sırasında şiddet uyguluyorlar. Örneğin boykot kafenin açık olduğu bir gün, arkadaşlarımız Filistin ve LGBT bayrağı açmıştı. Sonrasında güvenlik gelip bu bayrağı açan arkadaşlarımızın bayraklarını ellerinden alıp tekmeleyerek dövdü. Ardından o arkadaşlarımıza soruşturma açıldı.

Gezi anmasında ise Ali İsmail Korkmaz yazılı pankartı açarak yürüyüş yapmak istedik. Ancak ÖGB yine bize şiddet uyguladı. Arkadaşlarımı o yürüyüşte boğazlayarak, döverek durdurdular.