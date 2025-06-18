YTÜ’de festival öncesi öğrencilere içki yasağı

Yunus Emre Badır

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 18-19-20 Haziran tarihlerinde 3 gün sürecek Yıldız Fest25 festivali başladı. Festival öncesi üniversite yönetimi ise öğrencilerin içki içmesini hedef aldı. Öğrencilerin yıllardır süregelen kampüsteki konserleri öncesi (B) kapısı önündeki kaldırımda buluşma gelenekleri de polis ablukasıyla engellendi.

Öğrencilerin sosyalleşme alanı olan kaldırıma herhangi bir altyapı çalışması olmamasına rağmen demir çubuklar çakılarak kaldırıma şerit çekildi. Fiilen yasaklanan alana "Dikkat! Tehlike oluşturulabilecek güzergah” yazısı asılırken levhanın altında hiçbir kurum imzası bulunmaması dikkat çekti.

İÇKİYİ BIRAKIRSANIZ SERBESTSİNİZ

Akşam saatlerinde B kapısı önünde toplanan ve "yaşam alanımıza müdahale edemezsiniz” tepkilerini gösteren öğrencilere de polis müdahale ederken yasaklanan kaldırımların karşısında kısa süreli oturma eylemi başlatıldı.

Sloganlarla eylemi sürdüren öğrencilere ise polis ‘içkileri bırakmazsanız ceza yazmaya başlayacağız’ karşılığını verdi.

1 KİŞİ CB’YE HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine eylemlerini sürdüren öğrencilere GBT uygulaması yapılırken 19 Mart eylemelerinin ardından Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla aranması olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

VİDEO KAYITLARI ZORLA SİLDİRİLDİ

Yaşananları video kaydına almak isteyen öğrenciler ise polis ablukasına alındı. Ablukadan ancak polisin videoları sildirmesi sonucu çıkabilen öğrenciler eylemlerini festival alanında da sürdürdü. Festivalin açılış konuşmasını yapan YTÜ Öğrenci Dekanı binlerce öğrenci tarafından yuhalandı.

ÜNİVERSİTELER YAŞAM ALANLARIMIZDIR

Festival devam ederken alanda bulunan öğrenciler yaşananların sadece bir kampüs meselesi olmadığını, ifade özgürlüğü ve kamusal alanda bir araya gelme haklarının gasp edildiğini, belirtti. Kendilerine yönelik bu baskıların kabul edilemez olduğunu dile getiren öğrenciler, "Bu baskılarla bizi susturamazsınız. Kaldırım bizimdir, yaşam bizimdir. Üniversiteler de sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir yaşam alanlarıdır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla arandığı iddia edilerek gözaltına alınan öğrencinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi