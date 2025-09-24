YTÜ’de kulüpler kapatıldı: Özgür düşünceyi bitirme girişimi

Ethem Kutay TOKER

İktidar politikaları sanatı, sanatçıyı, öğrenciyi ve kendi çizgisine uymayan herkesi hedef göstermeye; faaliyetlerini engellemeye devam ediyor. Adeta sanatın ablukaya alındığı bu dönemde son olarak önce müzik grubu Manifest’e soruşturma başlatıldı, hemen ardından ise şarkıcı Mabel Matiz şarkı sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldı. Bu baskılara bir örnek de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yaşandı. Okul içinde faaliyet gösteren 11 öğrenci kulübü kayyum rektör tarafından pasif duruma getirildi.

Sinema Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Hayvan Hakları, Yıldız Sahnesi gibi birçok kulübün faaliyeti durdurulurken özgür üniversite yaşamlarına darbe vurulan öğrenciler duruma tepki gösterdi.

HEP BİRLİKTE MÜCADELE

Tiyatro oyunları sırasında sahnede dekor amaçlı kullandıkları ‘alkol şişesi’ bahane edilerek kapatılan ve tabelalarına şerit çekilen “Yıldız Sahnesi” kulübünün öğrencileri sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada “Bu kararın ne anlama geldiğini biliyoruz, öğrencilerin birleşmesinden korkanların bir sindirme politikasıdır. Öğrenciyi yalnızlaştırma, kampüslerde özgür düşünceyi bitirme girişimidir” dedi.

Askıya alınan ve kapatılan kulüplerle ilgili açıklama yapan SOL Genç de şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararı kabul etmiyor, bütün sıra arkadaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz. Kayyum yönetimin baskılarına, saldırılarına karşı mücadele edeceğiz. Özerk, demokratik üniversiteleri, özgür ve demokratik bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”