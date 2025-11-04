Yücel'den Çelik'e: Az kaldı, seçimden sonra sizin de muhalefetteki becerinizi göreceğiz

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in muhalefete yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yücel, "Ülkenin bütün sorunlarını çözdünüz de, bir tek muhalefete ayar vermek kalmıştı şimdi sıra ona mı geldi? Hadi oradan! Muhalefetin nasıl yapılacağını sizden öğrenecek değiliz! Az kaldı, ilk genel seçimden sonra sizin de muhalefetteki becerinizi göreceğiz… Umarız muhalefette de iktidarınızdaki gibi tutarsız ve siyaset üretemeyen bir tabloyu ortaya koymazsınız" dedi.

Yücel, açıklamasında şunları kaydetti:

"SUÇLULARI SOKAĞA SALDINIZ, MASUMLARI SİLİVRİ’YE ATTINIZ, MASUMİYET KARİNESİNİ HİÇE SAYDINIZ"

"Sisi'ye önce darbeci dediniz, sonra masasına oturdunuz... İsrail'e meydanlarda kükrediniz, perde arkasında ticarete devam edip gemicikleri Hayfa'ya gönderdiniz... Trump'ın, Tom Barrack'ın hakaretlerini yediniz yuttunuz... CHP'nin her kesimi kucaklayan politikalarını çirkin sözler ve iftiralarla lekelemeye çalıştınız... Montaj görüntülerle seçim kampanyası yapıp toplumun milli duygularını istismar ettiniz... Yargı bağımsızdır, tarafsızdır masalları anlattınız, Türkiye'yi "şafak baskınları" ülkesi yaptınız... Suçluları sokağa saldınız, masumları Silivri’ye attınız, masumiyet karinesini hiçe saydınız... Kalkınma dediniz, ülkenin 100 yıllık birikimini bitirdiniz… Enflasyon tek rakama düşecek dediniz, yüzde 30'a bile düşüremediniz... İstihdamı arttıracağınızı vaat ettiniz, tekstili bitirip fabrikaları kapatıp binlerce kişiyi işsiz bıraktınız. Tarımda yeni strateji dediniz, fındık üreticisini mağdur ettiniz, zeytinlikleri yok ettiniz... Eğitimde reform yapacaktınız, okullara sabun bile alamadınız...

"ANLIYORUZ Kİ HAKİKATİ DUYMAK SİZİ ÖFKELENDİRİYOR"

Bize tutarlılık öğreten AKP'ye kısa bir tutarlılık notu olsun bu. Ömer Çelik, anlıyoruz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel size bu ve benzeri gerçekleri hatırlattıkça kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Anlıyoruz ki hakikati duymak sizi öfkelendiriyor. Bakanlarınız Kartalkaya faciası için hesap vermekten kaçıyor... Şirketine dezenfektan satan bakanınıza teşekkür etmekten utanmıyorsunuz... Kızılay depremzedeye çadır satınca yüzünüz kızarmıyor... Depremzedeler sokakta kalınca vicdanınız sızlamıyor... Yıllarca Fetö’yle iş birliği yapıp birlikte yol yürüdüğünüz hatırlatılınca şekilden şekile giriyorsunuz… Verecek cevabınız olmayınca da mugalata yapmaktan başka bir şey bilmiyorsunuz… Ama biz gerçekleri haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz sizin gibi sandık korkusu yaşamıyoruz. Ülkenin bütün sorunlarını çözdünüz de, bir tek muhalefete ayar vermek kalmıştı şimdi sıra ona mı geldi? Hadi oradan! Muhalefetin nasıl yapılacağını sizden öğrenecek değiliz! Az kaldı, ilk genel seçimden sonra sizin de muhalefetteki becerinizi göreceğiz… Umarız muhalefette de iktidarınızdaki gibi tutarsız ve siyaset üretemeyen bir tabloyu ortaya koymazsınız."