Yücel Kale'nin yeni heykel sergisi “Ezoterik Eşik” 26 Mart'ta HB Art Gallery'de

Yücel Kale’nin “Ezoterik Eşik” adlı heykel sergisi HB Art Gallery'nin Orijin Maslak İş Merkezi’ndeki yeni galerisinde sanatseverlerle buluşuyor.

Serginin açılışı 26 Mart Perşembe günü saat 18:00’da gerçekleşecek.

Serginin son günü ise 12 Nisan.

Bu sergide yer alan çalışmalar, görünür olan ile saklı kalan arasındaki ince sınırda konumlanıyor. Cam, taş ve ahşap aracılığıyla biçimlenen formlar, yalnızca maddesel bir varlık değil; aynı zamanda içsel bir deneyim alanı olarak ortaya çıkıyor. Her heykel, izleyiciyi dış yüzeyden iç hacme, görünen olandan sezilen olana doğru yönlendiren bir eşik oluşturuyor.