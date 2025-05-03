Yük asansörlü kamyonet parka girdi, ağaçlara çarpıp durdu

Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsü Nesim Silken'in (28) kontrolünden çıkan yük asansörlü kamyonet, kaldırımı aşıp yol kenarındaki parkta ağaçlara çarpıp durdu. Kaldırımdaki yaya son anda kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Keçiören ilçesinde meydana geldi. 06 EZV 574 plakalı yük asansörlü kamyonet, yan caddeden yola girerken, sürücüsü Nesim Silken'in kontrolünden çıktı, kaldırımı aşıp yol kenarındaki Fatih Terim Parkı'na girdi. Araç, ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpıp, çocuk oyun parkına ise birkaç metre kala durdu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı, çevredeki taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin de kamyonetin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'FREN TUTMADI'

Yük asansörlü kamyonetin sürücüsü Nesim Silken, belediye otobüsünün üzerine doğru geldiğini söyleyerek, "Yayalara çarpmamak için direksiyonu parka doğru kırıp, ağaçlara vurarak durdum. 'Yayalara zarar gelmesin' diye bana zarar geldi. Ev taşıma aracı benim aracım. Fren tutmadı, ne yaptım ettim tutmadı, boşaldı fren. Kimseye zarar vermemek için parkın içine girmek istedim. Verilmiş sadakamız varmış, çok şükür yayalara da bize de bir şey olmadı" diye konuştu. Taksi durağı çalışanı Muhsin Akarsu, kamyonetin kavşağa hızlı girdiğini belirterek, "Allah'tan çocuk falan yoktu. Burada karşıdan gelen araçla karşılaşmış, o şekilde parka doğru kaçtı. Bir yaya vardı, kıl payı kurtardı. Verilmiş sadakası varmış" dedi. (DHA)

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