Yük treni, hemzemin geçitte kargo aracına çarptı; sürücü yaralı
Kaynak: DHA
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı kargo aracındaki sürücü Rıza Şimşek (40), yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarına Zile ilçesi Çamdere köyü mevkisinde meydana geldi. Artova ilçesi yönünden gelen yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Rıza Şimşek yönetimindeki 06 EHK 048 plakalı kargo aracına çarptı. Kazada kargo aracı yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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