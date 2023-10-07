Yük treninin çarptığı TIR'ın sürücüsü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı TIR’ın sürücüsü Fikri Sevim (55), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Eylül’de Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri Sevim (55) idaresindeki 25 AJ 007 TIR’a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı. TIR’ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı, 50 koyun öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikri Sevim, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 9 gündür tedavi gören Sevim, bugün hayatını kaybetti. Sevim’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Güroluk Mahallesi’ndeki aile kabristanına defnedildi.