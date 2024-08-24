Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Filyos beldesinde yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesindeki tren istasyonunda yaşandı.
Tren garından geçmeye çalıştığı iddia edilen 70 yaşındaki Sabahattin Türkili’ye yük treni çarptı.
Olayı gören çevredekiler durumu acil çağrı merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkili’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yük treninin makinisti ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.