Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Trabzonspor: 84-75
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cazalon 7, Vanwijn 4, Smith 25, Mahir 3, Hawkins 4, Omic 4, Griffir 27, Ömercan 6, Badzim 4, Emre
TRABZONSPOR: Yeboah 2, Reed 11, Grant 17, Berk 2, Delgado 8, Silins 4, Okben 15, İsmail Cem 5, Tinkle 11, Gordon
1. PERİYOT: 21-24
DEVRE: 48-43
3. PERİYOT: 67-62
BASKETBOL Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Trabzonspor'u 84-75 yenerek çıkışa geçti. Konuk Trabzonspor mücadelenin ilk çeyreğini 24-21 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte toparlanan Merkezefendi Belediyesi Basket takımı devreye 48-43 önde girdi. Üçüncü periyodu da 67-62 önde tamamlayan Merkezefendi salondan galip ayrıldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Griffin 27 sayı ile oynarken, Trabzonspor'da Grant 17 sayı kaydetti.