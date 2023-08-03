Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yüksek Asker Şura, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve general ile amirallerin terfi ve atama dosyalarının görüşülmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplandı.
Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
YAŞ toplantısı, saat 12.10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.
Toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ
Öte yandan, Erdoğan ve YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.