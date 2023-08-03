Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

Yüksek Asker Şura, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve general ile amirallerin terfi ve atama dosyalarının görüşülmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplandı.

Güncel 03.08.2023 12:24 Giriş: 03.08.2023 12:24

Güncelleme: 03.08.2023 12:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA