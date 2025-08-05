Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan başkanlığındaki toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'da başladı.

Toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılıyor.