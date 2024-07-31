Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Yüksek Askeri Şura toplantısının gündeminde; albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak.

Siyaset 31.07.2024 09:56 Giriş: 31.07.2024 09:56

Güncelleme: 31.07.2024 10:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos