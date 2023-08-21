Yüksek enflasyon ile mücadele eden Arjantin IMF'den borç alacak

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, IMF ile görüşmek için Washington'a gidecek. Arjantin, IMF İcra Kurulu'nun onay vermesi halinde Ağustos ayı sonuna kadar 7.5 milyar dolarlık bir ödeme alacak.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Uluslararası Para Fonu ile görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gidecek.

Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminin adayları arasında yer alan Massa, Washington'a yapacağı iki günlük ziyarette IMF ve ABD yönetiminden yetkililerle bir araya gelecek.

Ekonomim.com.tr'de yer alan habere göre Arjantin, IMF İcra Kurulu'nun onay vermesi halinde Ağustos ayı sonuna kadar 7.5 milyar dolarlık bir ödeme alacak.

Massa, 22 Ağustos'ta Dünya Bankası'nın operasyonlardan sorumlu genel müdürü Anna Bjerde, Interamerican Development Bank Başkanı Ilan Goldfajn ve ABD Hazine yetkilileri Jay Shambaugh ve Michael Kaplan ile görüşmelerde bulunacak. Massa 23 Ağustos'ta IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Batı Yarımküre'den sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Brian Nichols ile görüşecek.