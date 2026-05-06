Yüksek enflasyona savaş kılıfı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yaptı.Ü

Karahan'ın milletvekillerine sunumu öncesinde CHP Grup Sözcüsü Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

CHP’li Ağbaba, üzerinde Mehmet Şimşek’in fotoğrafının yer aldığı 500 lira ve 5 bin TL yazılı dövizlerle Karahan'ı karşıladı.

TCMB Başkanı Karahan, sunumunda savaşın etkilerine değinerek “Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor” dedi.

Enflasyonda istenilen düzeyde gerileme yaşanmadığını kaydeden Karahan, sunumunda Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

“Son üç aylık ortalamalar enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor” diyen Karahan, “Yılın ilk dört ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda, geçen yıla kıyasla enflasyonun temel mal ve hizmet gibi çekirdek gruplarda yavaşladığını, ancak gıda ve enerjide yükseldiğini görüyoruz” diye konuştu.

Yılın ilk aylarında gıda grubunun enflasyona arttırıcı yönde etkisi olduğunu belirten Karahan, “Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, olumsuza dönen hava koşulları sonucunda Ocak ve Şubat aylarında belirgin biçimde yükseldi.

Diğer yandan Mart ve Nisan aylarında jeopolitik gelişmelerle yurt içi enerji fiyatlarında kayda değer artışlar görüldü. Buna karşın, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda yavaşlama devam ediyor.

Nisan ayı özelinde ise tüketici enflasyonunun seyrinde enerji, gıda ve giyim fiyatları öne çıktı. Enerji enflasyonu son iki ayda 19 puan artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

TL İTİBARINI KAYBETTİ

CHP’li Ağbaba, Karahan’ın sunumunun ardından yaptığı konuşmada Türk Lirası’ndaki değer kaybına dikkati çekti. Ağbaba, “2021 yılının sonunda Kur Korumalı Mevduat diye bir sistem uydurdunuz. O gün hepiniz alkışladınız, ‘nas’ dediniz ama ‘nas’a da uymadınız. Bunun bedelini de ülke ödedi” dedi.

200 TL ile eskiden 131 dolar alınırken şimdi 5 dolar alınamadığını ifade eden Ağbaba, “Elimde 1 Avro var bu, 50 TL’yi aşıyor.

Türk Lirası hepimizin itibarıdır. Bu itibar yok oldu. 5 yılda değişen beşinci merkez bankası başkanı. Artan maliyetlerden dolayı emek gücü yoğun iş kollarında tekstil başta olmak üzere memlekette büyük zorluk yaşanıyor. Hukuk sisteminin olmadığı yerde insanlar ‘ne olur ne olmaz’ diye altına yöneliyor. 19 mart darbesinden sonra Merkez Bankası döviz sattı, savaştan sonra ne kadar döviz sattı” diye sordu.

Yılsonu enflasyon hedefinin gerçekleşmeyeceğini belirten Ağbaba, “Yılın ilk dört ayında Merkez Bankası'nın yılsonu hedefini yakalamışız.

TÜİK’i uğraştırmayın enflasyonu en iyi eve gıda ürünlerini alanlar bilir. Paranın itibarı kalmamış. Dört tane hazine ve maliye bakanı geçmiş. Atamanın altında imza atanın da ilk sandıkta gideceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.