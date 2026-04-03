Yüksek faizle bankalar semirdi
Bankacılık hem faizden hem de hizmetlerden milyarlar kazandı. Yurttaş iki ayda tüketici kredileri ve kredi kartı borçları için bankalara 229,4 milyar liralık faiz ödedi. Bankacılık hizmet gelirleri ise yüzde 40 arttı.
Merkez Bankası, 2024’ün sonunda başlattığı gevşeme süreciyle politika faizini kağıt üzerinde düşürdü ancak bu indirimler kredi maliyetlerine yansımadı. Geçim yükü altında ezilen geniş kesimler borcunu çeviremez hale gelirken bankalar aynı dönemde kârlarını katladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı Aylık Bülten'e göre bankacılık sektörünün Şubat 2026 dönemi itibarıyla dönem net kârı 169 milyar 401 milyon TL oldu. 2025 Şubat döneminde 118 milyar 214 milyon lira olan net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre 43,3 oranında arttı.
NET FAİZ GELİRİ 390,8 MİLYARI BULDU
Bu dönemde faiz gelirleri yüzde 26,2 artarak 1,49 trilyon liraya çıkarken toplam faiz gideri sadece yüzde 11,5 artışla 1,10 trilyon lirada kaldı. Böylece sektörün iki aylık net faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,1 oranında artışla 390,8 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredilerden alınan faiz yüzde 32,4 artışla 975,5 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde bankalar tarafından mevduat hesaplarına ve katılım fonlarına verilen faiz ise yalnızca yüzde 13,6 artış ile 855,7 milyar lira oldu.
YURTTAŞ 229,4 MİLYAR FAİZ ÖDEDİ
Ocak-Şubat dönemi itibarıyla bankaların tüketici kredilerinden aldığı faizlerin yüzde 34,9 artışla 137,7 milyar liraya ulaştı. Kredi kartlarından aldığı yüzde 30 artışla 91,7 milyar liraya çıktı. Böylece yurttaş iki ayda tüketici kredileri ve kredi kartı borçları için bankalara 229,4 milyar liralık faiz ödedi.
Öte yandan taksitli ticari kredilerden alınan faiz yüzde 40,8 artışla 135,2 milyar lira, diğer kredilerden elde edilen faiz gelirlerinin de yüzde 30,5 artışla 610,9 milyar lira olduğu belirlendi.
Bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faiz geliri ise 13,9 milyar liradan yüzde 67’lik artışla 23,2 milyar liraya ulaştı. Bankalar, yurttaşların kullandığı ürünlerden faiz geliri elde ederken borcunu ödeyemeyenlerden de ayrıca kazanç sağlamaya devam etti.
HİZMET GELİRİ YÜZDE 40 ARTTI
Bankalar sadece faizden değil, gündelik bankacılık işlemlerinden de büyük gelir sağladı. Faiz dışı gelirler kalemlerinde de ciddi artış yaşandı. Kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4’lük artış yaşanarak 24,6 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmet gelirleri ise 2025’in Ocak-Şubat döneminde 162,7 milyar lirayken bu yılın aynı döneminde 227,8 milyar liraya ulaştı. Bu kalem bir yılda yüzde 40 oranında arttı.