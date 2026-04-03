Yüksek faizle bankalar semirdi

Merkez Bankası, 2024’ün sonunda başlattığı gevşeme süreciyle politika faizini kağıt üzerinde düşürdü ancak bu indirimler kredi maliyetlerine yansımadı. Geçim yükü altında ezilen geniş kesimler borcunu çeviremez hale gelirken bankalar aynı dönemde kârlarını katladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı Aylık Bülten'e göre bankacılık sektörünün Şubat 2026 dönemi itibarıyla dönem net kârı 169 milyar 401 milyon TL oldu. 2025 Şubat döneminde 118 milyar 214 milyon lira olan net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre 43,3 oranında arttı.

NET FAİZ GELİRİ 390,8 MİLYARI BULDU

Bu dönemde faiz gelirleri yüzde 26,2 artarak 1,49 trilyon liraya çıkarken toplam faiz gi­deri sadece yüzde 11,5 artışla 1,10 trilyon lirada kal­dı. Böylece sektörün iki aylık net faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,1 oranın­da artışla 390,8 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kre­dilerden alınan faiz yüzde 32,4 artışla 975,5 milyar lira­ya ulaştı. Bu dönemde bankalar tarafından mevduat hesaplarına ve ka­tılım fonlarına verilen faiz ise yalnızca yüzde 13,6 artış ile 855,7 milyar lira oldu.

YURTTAŞ 229,4 MİLYAR FAİZ ÖDEDİ

Ocak-Şubat dönemi iti­barıyla bankaların tüketi­ci kredilerinden aldığı faiz­lerin yüzde 34,9 artışla 137,7 milyar liraya ulaştı. Kredi kartlarından al­dığı yüzde 30 artışla 91,7 mil­yar liraya çıktı. Böylece yurttaş iki ayda tüketici kredileri ve kredi kartı borçları için bankalara 229,4 milyar liralık faiz ödedi.

Öte yandan taksitli ticari kredilerden alınan faiz yüzde 40,8 artışla 135,2 milyar lira, diğer kredilerden elde edilen faiz gelirlerinin de yüzde 30,5 artışla 610,9 milyar lira olduğu belirlendi.

Bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faiz geliri ise 13,9 milyar liradan yüzde 67’lik artışla 23,2 milyar liraya ulaştı. Bankalar, yurttaşların kullandığı ürünlerden faiz geliri elde ederken borcunu ödeyemeyenlerden de ayrıca kazanç sağlamaya devam etti.

HİZMET GELİRİ YÜZDE 40 ARTTI

Bankalar sadece faizden değil, gündelik bankacılık işlemlerinden de büyük gelir sağladı. Faiz dışı gelirler kalemlerinde de ciddi artış yaşandı. Kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4’lük artış yaşanarak 24,6 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmet gelirleri ise 2025’in Ocak-Şubat döneminde 162,7 milyar lirayken bu yılın aynı döneminde 227,8 milyar liraya ulaştı. Bu kalem bir yılda yüzde 40 oranında arttı.