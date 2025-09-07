Yüksek fiyatlar ikinci el kitaba yönlendirdi

HABER MERKEZİ

Okullarda yeni eğitim öğretim dönemi yarın başlarken ekonomik kriz karşısında yalnız bırakılan öğrencilerin ilk durağı ikinci el kitapçılar olmaya başladı. Aileler, en uygun kırtasiye ürünlerine yönelirken, sınava hazırlanan öğrencilerin tercihi ise ikinci el kitaplar.

Kırtasiyeciler ve sahaflar, ekonomik kriz nedeniyle ailelerin ve öğrencilerin kalitesiz ürünlere yöneldiklerini söyledi. Van'da 25 yıldır ikinci el kitap satan Nurettulah Susan, "Öğrenciler burada kitapları yarı fiyatına alabiliyor. Sınava hazırlanan bazı öğrenciler, çalışma kitaplarının çoğunu ikinci el bile alamayıp fotokopi çekiyor" dedi.

HER YIL ZAMLANIYOR

İşlerinde düşüş yaşandığını aktaran kırtasiyeci Mehdi Gerçekli, "Birçok aile daha ucuz olduğu için zincir marketlerdeki ucuz ama kalitesiz ürünleri almak zorunda kalıyor. Aileler ve öğrenciler zorluk çekiyor. Çoğu aile asgari ücretle geçiniyor. Aile eğer kiracıysa sadece geçinebiliyor. Kırtasiye ürünleri her yıl zamlanıyor. Aileler de bu konuda sıkıntı çekiyor’’ diye konuştu.

25 yıldır kırtasiyecilik yapan Mehmet Zeki Sadak, yüksek fiyatlar nedeniyle insanların mağdur olduğunu dile getirdi. Sadak, "Van’daki yurttaşların çoğunluğu asgari ücretli. Bu nedenle hem kaliteli hem de kalitesiz uygun fiyatlı ürünler getiriyorum. Her bir ailenin en az 3 öğrencisi var. Bu da aileyi kötü etkiliyor. Sınava hazırlanan öğrenciler var ve her gün kitaplara zam geliyor. Bir sınav öğrencisine bir ders için en az 3 kitap gerekiyor. Bu da ailelerinin bütçesini zorluyor’’ diye konuştu.