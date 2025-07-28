Yüksek gerilim hattına çarpan karga, 2 dönüm alanı kül etti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir karganın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıkan yangında 2 dönümlük otluk alan zarar gördü.

Yangın, saat 08.00’de Eğirdir’e bağlı Çay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerine çarpan karganın neden olduğu kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangında 2 dönümlük otluk alan küle döndü.