Yüksek hızlı borç: TCDD’nin borcu 6,1 milyar TL

AKP iktidarlarında, “İktidarın çiftliğine dönüştüğü” gerekçesiyle tartışılan Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) Hazine’ye olan borçlarında çarpıcı artış yaşandı. Yönetim kadrosunda yer alan isimler itibarıyla “İktidarın arka bahçesi haline getirildi” eleştirilerinin yöneltildiği TCDD, en fazla Hazine borcu olan KİT oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Mayıs’ta Hazine Alacak Stoku verilerini açıkladı. Veriler, KİT'lerin Hazine borcunda yıllara göre yaşanan artışı bir kez daha gözler önüne serdi. TCDD, uzun süredir elinde bulundurduğu, “En fazla Hazine borcu olan KİT” unvanını yine kimseye kaptırmadı.

TCDD ZİRVEDE

Bakanlığın verilerine göre, 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla üç KİT’in toplam Hazine borcu, 6 milyar 183 milyon 369 bin TL’ye tırmandı. KİT'lerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede TCDD, 6 milyar 132 milyon 369 bin TL’lik borç ile KİT’lerin toplam borcunun tamamına yakınını üstlendi. TCDD’nin Hazine borcu, üç KİT’in toplam borcunun yüzde 99’unu oluşturdu.

TCDD’nin tek başına toplam KİT borcunun büyük bölümünü üstlendiği listede diğer KİT’lerin borç bakiyeleri ise şöyle sıralandı:

• BOTAŞ: 20 milyon 957 bin TL

• EÜAŞ: 30 milyon 291 bin TL

KATLANAN BORÇLAR

KİT’lerin Hazine borcunda yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2018 yılında 3 milyar 307 milyon 110 bin TL’lik Hazine borcu bulunan KİT’lerin, 2019-2026 (Ocak-Nisan) dönemindeki borçları yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2019: 3 milyar 520 milyon 69 bin TL

• 2020: 4 milyar 209 milyon 299 bin TL

• 2021: 5 milyar 595 milyon 423 bin TL

• 2022: 6 milyar 721 milyon 562 bin TL

• 2023: 9 milyar 70 milyon 599 bin TL

• 2024: 5 milyar 131 milyon 88 bin TL

• 2025: 5 milyar 994 milyon 924 bin TL

• 2026 (Ocak-Mart): 6 milyar 183 milyon 369 bin TL