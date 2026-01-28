Yüksek hızlı borçlanma: 5,9 milyar TL’lik Hazine borcu

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, 2016 yılında çıkarılan kanun ile ikiye bölünen TCDD’nin borcu fahiş boyutlara ulaştı. Kurumun Hazine borcu 2025 yılında rekor kırdı.

Bölünmenin yaşandığı 2016 yılında 1,6 milyar TL olan TCDD'nin Hazine borcu, 31 Aralık 2025 itibarıyla kurum tarihinde ilk defa 6 milyar TL’ye dayandı.

1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı. Muhalefet, “Özelleştirmenin yolunu açmak için” TCDD'nin bölündüğünü savunurken kurum, yıllar itibarıyla borç batağına saplandı.

BORÇLANMA HIZI

TCDD’nin, “Borçlandırılarak özelleştirmeye kapı aralanıyor” iddialarını haklı çıkartan borçlanma hızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine de yansıdı. 2024 yılını 4 milyar 733 milyon TL’lik Hazine borcu ile tamamlayan kurumun Hazine borcu toplamı, 2025 yılının sonunda 5 milyar 943 milyon 693 bin TL olarak gerçekleşti.

ÇARPICI TABLO

TCDD’nin Hazine borçlarının yıllara göre dağılımı da çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Kurumun Hazine borcu, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2016: 1 milyar 600 milyon TL

• 2018: 2 milyar 386 milyon TL

• 2020: 3 milyar 369 milyon TL

• 2024: 4 milyar 733 milyon TL

• 2025: 5 milyar 943 milyon TL