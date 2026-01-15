Yüksek Hızlı Tren biletlerine "yarıyıl tatili" zammı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına gece yarısı zam yapıldı.

Zam oranı yüzde 19,23 olurken, yarıyıl tatili öncesinde gelen artış dikkat çekti. Zamlı tarifeye göre Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye çıktı.

Zam haberini gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aydilek, bir gün önce yaptığı paylaşımda YHT bilet ücretlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığını belirtmişti.