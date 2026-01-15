Giriş / Abone Ol
Yüksek Hızlı Tren biletlerine "yarıyıl tatili" zammı

Yarıyıl tatili öncesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi.

Güncel
  • 15.01.2026 09:37
  • Giriş: 15.01.2026 09:37
  • Güncelleme: 15.01.2026 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına gece yarısı zam yapıldı.

Zam oranı yüzde 19,23 olurken, yarıyıl tatili öncesinde gelen artış dikkat çekti. Zamlı tarifeye göre Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye çıktı.

Zam haberini gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aydilek, bir gün önce yaptığı paylaşımda YHT bilet ücretlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığını belirtmişti.

