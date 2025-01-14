Yüksek Hızlı Tren inşaatında çalışan operatör, makinenin devrilmesi sonucu öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iş makinesi operatörü Hüseyin Durak (20), kullandığı makinenin su dolu çukura devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Alaşehir ilçesindeki bölümünde meydana geldi.

Yüklenici firmada operatör olan Hüseyin Durak'ın kullandığı iş makinesi, tünel içinde bulunan su dolu 3 metre derinliğindeki çukura devrildi.

Kazada Durak, iş makinesinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Durak, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.

İlk müdahalesi yapılan Durak, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin Durak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.