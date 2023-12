Yüksek kar vaadiyle dolandırdığını iddia ettikleri arkadaşlarından şikayetçi oldular

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, E.D., M.B. ve A.T. isimli 3 arkadaş, ortak arkadaşları Kerim M.’nin (42) yüksek kar vaadiyle kendilerini toplam 3 milyon 500 bin TL dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mağdurlardan A.T., “Böyle dolandırılmayız diye düşünüyordum ama başımıza geldi. Başkası böyle şeylere kanmasın, ‘arkadaş’ dedik, ‘iyi niyet’ dedik ama yanılmışız. Başka insanlar mağdur olmasın” dedi.

Kozlu ilçesinde esnaf olan Kerim M. iddiaya göre borç isteyerek veya kazanç vaadederek çevresindeki insanların banka hesaplarını ve kredi kartlarını kullanarak para topladı. 3 arkadaşının 3 milyon 500 bin TL dolandırılığını iddia ederek şikayetçi olmasıyla hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan Kerim D., ‘ucuza altın alacağız’ söylemiyle veya borç isteyerek para topladığı kişi sayısı ve meblağ henüz belirlenemedi. Alacaklıların sıkıştırmaya başladığı Kerim D.’nin kentten ayrıldığı öne sürüldü. Dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma ise devam ediyor.



İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILMIŞ



Mağdurların şikayetçi olması üzerine 27 Ekim’de karakolda ifade veren Kerim M. suçlamaları reddetti. Borç aldığı kişilere çek yazdığını ancak ticaret hayatının olumsuz gitmesinden dolayı parasına bloke konduğunu öne süren Kerim M.“ Benim M.B.’ye 1 milyon 850 bin lira borcum bulunmaktadır. Her seferinde bana kartlarını kendi isteğiyle verdi. Kendisine 2 milyonluk çek yazdım. Ben kendisinin rızası dışında hileli veya aldatıcı davranışlarla para almadım” dedi.



E.D. ile 3-4 aydır para ilişkisi olduğunu belirten Kerim M. “Ticari hayatım bozulunca kartların borçlarını ödeyememeye başladım. Yaptığım tüm işlemleri E.D.’nin bilgisi ve rızasıyla yaptım. Telefonunu ve kartlarını bana kendi rızasıyla verdi. Şu an bende 3-4 adet banka kartı var ancak ben bunları tek başıma ondan habersiz kullanmıyorum. Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.



‘2 AY OLDU BULAMIYORUZ’



Esnaf Kelafet’ten kredi çekmek için Kerim M.’den yardım istediğini belirten taksici E.D. (40) “Bana ‘kredi kartı kullanıyor musun’ diye sordu. Mobil bankacılıktan kredi puanlarıma bakmak istedi. Telefonumu verdim. Taksici olduğum için o an müşteriye gittim, yarım saat telefonum onda kaldı. Gidip gelince telefonumdaki bütün banka hesaplarımdan komple parayı çekiyor. Bankadan gelen mesajları da siliyor. Biz bunu 1,5 ay sonra fark ettik. ‘Sen neden böyle habersiz bir şey yaptın’ dedim, ‘Sen Esnaf Kefalet'ten kredi çekmeyecek miydin? Biz altın hesabına yatırdık senin paranı, para kazanacaksın. Bugün 500 lira çekeceğine 300 lira çekersin Esnaf Kefalet'ten’ dedi. Bizi böyle ikna etmeye çalıştı. Fakat ikna olmadım. Paralarımı geri istedim. 1 ay müddet istedi benden, bekledik bekledik kapısına gittik. Dükkanına eleman tutmuş, elemanla bize birer bardak çay söylüyor, o dakikadan sonra kaybolup gidiyor. Yanımızdan kaçtı gitti. Telefonlarına cevap vermedi. 2 ay oldu hala daha bulamıyoruz adamı” dedi.



1,5 milyon lira kaptırdığını ifade eden E.D., “Altın hesabına yatırdığını söyledi bana. ‘Kar edersin’ dedi. Ben de kendi hesaplarımıza yatır o zaman dedim. ‘Kendi hesabım yok’ dedi. ‘Benim param kimde’ dedim. ‘Çantacıda’ dedi, ‘Çantacı kim’ diye sordum, ‘Vergi dairesinde 3’üncü katta.’ diye cevapladı. Rezil kepaze olmamak için bir an önce kapatmasını diledik, kapattıramadık. En sonda adam kaçtı, gitti” diye konuştu.



‘PİYASADA 15 MİLYONA YAKIN DOLANDIRDIĞI PARASI VAR’



Şubat ayında aracını sattıktan sonra kendisinde para olduğunu duyan Kerim M.’nin borç istediğini ifade eden tuhafiyeci M.B., “Arabayı sattığımı duydu, bende para olduğunu anladı. Benden 2 aylık kullanmak için parayı istedi. ‘Ev alıp ev satıyorum. Bundan sana kar vereceğim’ dedi. Biz bu sürece girdik, paranın zamanı gelince yanına sık sık gitmeye başladım. 15 gün sonra diyerek oyaladı beni. 15 gün sonra 'Para euro olarak geldi. Türk parasına çevireceğiz ama çevirirken banka paraya ipotek koyuyor. Para bankada blokede. Parayı çekemiyoruz biraz daha zamana ihtiyacım var’ dedi. 1-2 ay daha geçti. Para alamayınca birbirimizin üstüne gitmeye başladık. ‘Euro hesabı açalım, euro göndereyim sana’ dedi. Telefonu eline verdik, banka şifresini söyledik. O arada benim hesaplardan paraları çekti. Benim hesabımdan 3 bankadan 600 bin lira para çekti. Geri ödemesi gelince çek vermek istedi. Çeki yazdı ama çekin bankada ne karşılığı var, bizden önce giden arkadaşların da çekleri dönmeye başlamış. Bizim çek de döndü. Farklı zamanlarda benden toplam 1,8 milyon TL aldı. Piyasada tahminimce 15 milyona yakın dolandırdığı para vardır. Fazla da olabilir. Ortaya çıkmayan, söylemeyen arkadaşlarımız var. Bulunmasını istiyoruz. Cezasını çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



PARASINI KURTARMAK İÇİN DAHA FAZLA PARA VERMİŞ



Kerim M.’nin kendisine kredi kartıyla internet üzerinden 100 bin liralık işlem yapıp 12 ay boyunca faizsiz ödeyebileceğini söylediğini ancak işlemin yapılamadığını anlatan ve parasını kurtarmak için daha fazla para verdiğini söyleyen fotoğrafçı A.T. “‘Altın hesabı açalım’ dedi. Nasıl oluyor diye sorunca, ‘Sen 1,5'a aldığında 1.6’ya kuyumcuya satarız. Benim çantacı tanıdıklarım var’ dedi. Sonrasında benim internet bankacılığımdan paralar çekti. Kredi kartımdan da 109 bin lira para çekmiş. Toplamda 240 bin lira para verdim bu şahsa. Aradan 10-20 gün geçti ortada ne altın var ne para var. O gün bu gün diyerek oyaladı. Oyaladıktan sonra ben uyandım, bunu sıkıştırdım 140 bin liramı aldım. ‘Vergi dairesinde paralara bloke kondu. Onun için ödeyemiyorum. 50 bin lira yatırdığım zaman bloke kalkacak, ben de paranı iade edeceğim.’ diye söyledi. O zaman da bir para verdik. Gidiş o gidiş” dedi.



'ARKADAŞ DEDİK, İYİ NİYET DEDİK AMA YANILMIŞIZ'

Hayatı boyunca dolandırılamayacağını düşündüğünü söyleyen A.T. şöyle konuştu:

“Telefon dolandırıcıları falan telefon ediyordu. Böyle dolandırılmayız diye düşünüyordum ama başımıza geldi. Başkası böyle şeylere kanmasın, ‘arkadaş’ dedik, ‘iyi niyet’ dedik ama yanılmışız. Başka insanlar mağdur olmasın. Bir sezon kazandığımız parayı bir şekilde verdik. İnsanlar işinden oluyor, evdeki huzuru bozuluyor. Ben bir an önce bu şahsın yakalanmasını, cezasını çekmesini istiyorum.”