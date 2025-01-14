Yüksek kesimde kar yağışı, alçakta sis etkili oluyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde dün sabah başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezi ile bin 30 rakımlı Karabük-Bartın kara yolu Ahmetusta Geçidi ile yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Yüksek kesimleri kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun alçak kesimlerinde ise sis etkili oluyor. Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede trafik ve karayolları ekipleri kar yağışına karşı önlem aldı.