Yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden etkisini gösteriyor

Karabük şehir merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaza büründü.

Beyaz örtü nedeniyle ormanlarda görsel şölen oluşurken, karayolları ekipleri bölgede olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Öte yandan şehir merkezinde de sağanak yağmur etkisini gösteriyor.