Yüksek mahkeme iptal etti, AKP ise ısrar ediyor

Haber Merkezi

AKP iktidarı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını delmeye ve uygulamamaya devam ediyor.

İktidar, TBMM Başkanlığı sunduğu torba yasa teklifi ile avukatların takip ettiği işlerde şüpheli bir durum varsa MASAK’a bildirme zorunluluğu getirmek istiyor. Söz konusu yükümlülüğü AKP daha önce getirmiş ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; düzenleme ile avukatlar, taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi gibi konularda MASAK yükümlüleri arasında sayılması öngörülüyor.

AKP, bir diğer anlamla teklif ile avukatların müvekkilleri veya takip ettikleri işlerle ilgili MASAK’a bilgi verme mecburiyeti zorunluluğu getiriyor. Düzenlemede savunma hakkı dahilindeki görevler ve meslek sırrı sayıldığı durumlar istisna olacağı belirtildi.