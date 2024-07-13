Yüksek nem ve sıcak hava bunalttı, sahiller doldu

ANTALYA'da 30 dereceyi bulan hava sıcaklığına yüzde 80'i ulaşan nem eklenince hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi geçti. Sıcak ve yüksek nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Turizm kenti Antalya'da 1 haftadır yüksek seyreden sıcak hava, hafta sonu itibarıyla 30'lu derecelere kadar geriledi. Sıcaklığın düşük olmasına rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilir hava sıcaklığı kent merkezinde 36, Kepez ilçesinde ise 42 derece olarak kayıtlara geçti. Nem oranı kent genelinde yüzde 80'i geçti.

Deniz suyu sıcaklıklarının 30 derece ölçüldüğü kentte, sıcak ve nemden bunalan tatilciler ve kentte yaşayanlar, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı kişiler, denizde yüzerek serinlerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklıklarının 15 Temmuz'dan itibaren 4-5 derece artacağı öğrenildi.