Yüksek ses uyarısı bıçaklı saldırıya dönüştü: Garson ağır yaralandı

Aksaray’da bir çay bahçesinde yüksek sesle konuştuğu öne sürülen müşteri Ramazan Ö. (55), kendisini uyaran garson Samet Can Yıldız'ı (22) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Sarıyahşi ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana geldi.

Çay bahçesinde garson olarak çalışan Samet Can Yıldız, iddiaya göre yüksek sesle konuşan Ramazan Ö.'yü uyardı.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Ramazan Ö. yanında taşıdığı bıçakla Yıldız'ı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Ramazan Ö.’yü bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Yıldız ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.