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Yüksek sesle konuşan müşterisini uyaran restoran sahibi bıçaklandı

Tekirdağ'da restoran sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel
  • 16.10.2024 12:01
  • Giriş: 16.10.2024 12:01
  • Güncelleme: 16.10.2024 12:03
Kaynak: AA
Yüksek sesle konuşan müşterisini uyaran restoran sahibi bıçaklandı
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde restoran sahibinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, restoranda müşteri olarak bulunan A.S'nin yüksek sesle konuşması üzerine işletme sahibi T.T'nin uyarısı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. T.T'yi bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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