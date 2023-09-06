Yüksek seyir devam ediyor: Dolar/TL 26 liranın üzerinde

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,7799'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8000 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8000 liradan, Euro 28,7730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,7980 liradan alınan dolar 26,8000 liradan satılıyor. 28,7710 liradan alınan Euro satış fiyatı ise 28,7730 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,8010 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 28,7530 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından negatif bir seyir hakim olurken, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) yatırımcıların odağına yerleşti.

Bir süredir dünya genelinde varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri azalmışken, dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarına yıl sonuna kadar devam edeceklerini duyurmasının ardından yükselişi ivme kazanan petrol fiyatları, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdi.

ABD'de artan hazine tahvili getirileri ve yükselen petrol fiyatlarının baskısıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ekonomik verilerin dayanıklılık göstermesi ve son dönemde açıklanan verilerin yakın zamanda faiz oranlarının değiştirilmesine gerek olmadığı sinyalini vermesiyle ABD hazine tahvili getirilerinin yükseldiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını söyledi.

Waller, faiz artışlarında sona gelinip gelinmediğini söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bir faiz artırımının daha ekonomiyi resesyona sokmasının pek olası görünmediğini bildirdi.

AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR DEVAM EDİYOR

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin İngiltere parlamentosundaki konuşması takip edilecek.

Bölge genelinde dün açıklanan hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin İngiltere hariç beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI, ağustosta 46,7'ye inerek, son 33 ayın en düşük seviyesini görürken, bölgede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 beklentiler doğrultusunda geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin yapacağı sözle yönlendirmeler de yatırımcıların odağında yerini koruyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya piyasalarında, Japonya hariç negatif bir seyir izlendi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol arzındaki kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzatmasıyla Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıktı.

Çin'de açıklanan verilerden ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller alınmasının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomiyi negatif yönde etkileyeceği beklentileriyle bölge genelinde risk iştahı düşmeye devam etti.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

• 12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar

• 14.00 Türkiye, orta vadeli programın (OVP) açıklanması

• 15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

• 16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

• 17.00 ABD, ağustos ayı ISM hizmet sektörü PMI

• 21.00 ABD, FED'in Bej Kitabı