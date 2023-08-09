Yüksek seyir devam ediyor: Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL, önceki kapanışın hemen altında 26,9810'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0200 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0230 liradan, Euro 29,6590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0210 liradan alınan dolar 27,0230 liradan satılıyor. 29,6570 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,6590 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0230 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5900 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 10 küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notunu düşürmesi yeni bir satış dalgasına yol açarken, kurumdan yapılan açıklamada benzer not indirimlerinin önemli birkaç banka için de yapılabileceği ifade edildi.

Moody's, ABD'li 10 bankanın notunu bir basamak indirirken, aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye aldı.

Analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının, Fitch'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcılara temkinli olmaları için başka bir neden verdiğini belirterek, ABD'de bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişelerin de yeniden öne çıktığını söyledi.

Söz konusu not indirimi sonrasında ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 2'şer ve JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, sıkılaştırmada aşırıya kaçmak istemediklerini, muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in ek bir faiz artırımına ihtiyaç olmayabileceğini söylemesine rağmen, Fed'in bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artıracağına dair ihtimalin hala masada olduğunu söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı Çin'deki ekonomik duruma ilişkin endişelerle yeni günde yüzde 0,2 azalışla 85,8 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.930 dolarda seyrediyor.

Bu gelişmelerle dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Avrupa borsalarında da İtalyan hükümetinin İtalya bankalarına vergi uygulama kararının ardından negatif seyretti.

İtalya hükümeti, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulayacak. Söz konusu vergi ile İtalyan bankalarından 3 milyar avro kadar ek vergi toplanması bekleniyor.

Almanya'da dün enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,1 değer kaybetti.

Asya piyasaları ise Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.